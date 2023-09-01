展望未來，MG Taiwan除了持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件，並已連續突破千台的交車量，持續努力逐步提升產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，林口、新莊、八德、沙鹿、屏東及花蓮全新據點已展開營運，MG全台服務據點已從去年品牌導入台灣時的9間展示中心與8間服務廠配置，翻倍成長到目前共有17間展示中心與22間服務廠建置，同時今年第四季多家全新MG經銷據點將陸續動工，並於年底前開始營運，持續打造全台更綿密經銷網絡，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。