知名YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園影片，因封面為與台北市長蔣萬安的合照，遭親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑政治立場，引發關注。對此，台北市前副市長、民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨(8月31日)對此發文指出，無論是網紅、蔣市長，甚至是台北市立動物園，都不該遭到有心人士的抹黑攻擊；她進一步批評，「側翼網軍橫行，不斷撕裂台灣社會，執政黨絕對要負起一定的責任！」

黃珊珊在臉書發文談到，「許伯&簡芝－倉鼠人」從拍攝寵物倉鼠的影片起家，多年來用心紀錄各種飼養動物的心得、關心動物議題，更分享許多學校沒有教的動物知識，卻因為影片出現了蔣市長就遭到綠營側翼攻擊，難道現在的社會，就只能非藍即綠？非我族類一率攻擊？

黃珊珊指出，台北市立動物園26年來門票始終維持60元，對於維護動物園的營運及動保員的福祉非常辛苦，許伯與簡芝邀請蔣萬安市長當來賓，是希望讓他看見這些動物的需求、以及保育員的付出，為他們爭取福祉，不僅沒有收取業配金額，反而還會從影片觀看數所獲得的收益回饋給動物園作為動物認養基金與保育用途使用，他們以自身的正面影響力，去換取政府單位與大眾的關心與注意；她認為，無論是網紅、蔣市長，甚至是台北市立動物園，都不該遭到有心人士的抹黑攻擊！

最後，黃珊珊更談到，從因女兒命喪車禍，參加還路於民遊行的余爸爸被側翼攻擊，到現在的Youtuber推廣動物保育被抹黑，側翼網軍橫行，不斷撕裂台灣社會，執政黨絕對要負起一定的責任。