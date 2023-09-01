藝人張雁名由模特兒身分出道，轉戰戲劇圈獲得矚目，知名度直線攀升，今年6月升格當起新手爸爸，可謂家庭事業兩得意，不過近來因為拔智齒疑似傷及神經，導致嘴唇跟下巴處都沒有知覺，讓他相當擔憂恢復的狀況。

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張雁名曬出左右臉頰臃腫的照片，與平時帥氣模樣相差甚遠，他表示前陣子忙著拍戲跟帶小孩，忙到蠟燭兩頭燒的狀態，近來終於有空檔去動手術，不過智齒壓迫到神經，必須全身麻痺，而且有傷到神經的風險，雖然醫師有建議第2種方法，但因為太耗時，就沒有列入考慮，目前雖然順利動完手術，但下嘴唇跟下巴處卻沒有知覺，甚至刻意去按也沒有痛覺，讓他懷疑是否是因為開刀傷及神經。

張雁名表示目前不僅雙頰非常腫，加上吞嚥也有困難，進食只能夠吃流質食物，其他症狀還包括喉嚨異常乾燥、不停咳嗽、鼻腔有乾掉鼻血，導致這段期間情緒處於低壓狀態，讓他無奈表示：「不知道神經系統方面能否復原，看來還有很長的一段路要走」。

對此，網友紛紛留言打氣：「需要時間調整，保重」、「牙齒問題容易影響全身，要隨時注意」、「心情放鬆，一定很快恢復的」、「辛苦了，祝一切順利，早日康復」、「好好休息，早日康復」、「哥要加油！感覺超痛的」、「最近太忙碌了！身體發出警訊，要好好休息」。