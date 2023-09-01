漁電共生被視為養殖業轉型的新契機，但為遏阻「假養殖、真種電」的歪風，台南市政府農業局稽查全市已經營運的19場漁電共生案場，發現大多數都沒有養殖事實或不具經濟規模，經要求限期改善未果後，首開全台先例廢止9案場的漁電共生執照及設備登記。市府表示，一旦廢止執照後，2年內同一地點將不得再提出申請。
農業局長李建裕表示，目前台南市共有96場營運或申請中的漁電共生案場；其中，有19案場已經取得許可執照投入營運。不過，該局日前邀請學者專家展開養殖事實查核時，卻發現大多數的漁電共生案場，都沒有養殖事實或養殖不具經濟規模，要求限期改善。其中，有9案場沒有在期限內完成改善，農業局均已依法廢止漁電共生執照及設備登記，展現執行魄力。
李建裕指出，被廢止執照及設備登記的9案場，分別是2017年在七股區申請的4案場，以及2019年在學甲區申請的5案場，均屬室內屋頂型光電設施，面積合計1.4公頃，發電容量共100萬瓦，為同一家族所有。由於這9案場幾乎都沒有養殖事實，且未在期限內改善完成，已依法廢止執照及設備登記，後續市府地政局還將裁罰且限期恢復原狀。
農業局強調，漁電共生係以養殖為主、發電為輔，絕不容許為了追求光電利益，影響養殖產業，因此特別提醒漁電共生申請人，應保存進苗進料單據、放養量申報及魚貨交易單據等足以證明養殖事實的文件，以供日後查核。
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