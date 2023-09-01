大潮加上淤泥未清，水漫彰化線西塭仔漁港。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣線西鄉塭仔漁港今天上午受到大潮影響，港內魚市場積水超過腳踝，且許多海水魚都因此被沖到上岸，還可看到許多海蟑螂及河豚，讓漁民為之儍眼，幸好積水約1個多小時後逐潮消退，才讓漁民鬆了口氣。

受到年度大潮影響，海水湧入線西鄉塭仔漁港魚市場，積水最深時一度達小腿肚，前來採買漁獲的民眾及魚販雙腳都泡在水裡，直呼水漫塭仔港，有趣的是，不少海水魚也跟著被沖上岸，手腳好的民眾直接徒手抓魚。

塭仔漁港約在上午11點多出現積水狀況，因已影響通行，魚販在無法做生意下，只能三五閒聊，與現場客人等待海水退去。彰化縣議員賴清美接獲通報，也到場關心，而約1個多小時後，大水才退去。

漁民黃順恆苦中作樂，看到海水魚被沖上來，趕緊用網子隨手一撈，即有好幾尾小魚入網。他指出，除了大潮之外，最主要是漁港淤泥堆積太多，主管機關應儘速清淤，才不會又遇到水漫漁港的狀況。

賴清美說，據當地漁民表示，每年大約在此時都會因為年度大潮而水漫漁港，而漁港也有一段時間未清淤，這幾天又有颱風，導致今天出現較嚴重積水狀況，希望希望相關單位能盡快協助清淤。