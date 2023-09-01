新北市地政局今（1）日公布8月房市交易情形，新成屋、中古屋移轉棟數均減少，減少幅度約2.4％，交易件數略為下降0.8％。以地區來看，交易移轉減少最多的地區為三重區、中和區及蘆洲區。

據地政局統計，新北市8月房市交易移轉棟數共4774棟，相較7月而言，減少117共，降幅約2.4％；從交易案件量觀察，8月交易件數為5218件，較上月減少44件，整體交易量略減0.8％。

從交易地區來看，交易移轉棟（戶）數減少最多的行政區為三重、中和以及蘆洲，與上個相比，分別減少174棟、149棟、49棟，地政局分析，交易移轉棟數減少的原因，是因本月不論在新成屋或是中古屋的轉移棟數均有減少所致。

其中交易移轉棟(戶)數以三重區、中和區、蘆洲區減少較多，與112年7月相較分別減少174棟、149棟、49棟，分析原因係因本月份新成屋及中古屋移轉棟(戶)數均有減少所致。另以交易案件量來看，新北市112年8月交易件數為5218件，較112年7月減少44件，減少幅度0.8％。

地政局表示，新北個行政區本月及上月買賣成交案量之情形，皆可至新北不動產愛連網查詢。