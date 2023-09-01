徐懷鈺即將在10月7日登上台北小巨蛋，跟那那大師擁有極好交情的她，近日再次蒞臨招牌節目《那那大歌廳》，搶先預習經典作品，她不僅挑戰把熟悉快歌改編成抒情風格，更清唱多首代表作，並且難得在節目透露許多剛出道的故事，包含很早在韓國打開知名度，她笑說：「當年H.O.T.看到我都會主動跟我打招呼，某種程度來說我也算是韓國第一代偶像。」

迎接出道25周年，徐懷鈺終於要首次站上台北小巨蛋開唱，為了能夠完美演出，她接受那那大師的「女魔頭之小巨蛋特訓總驗收」挑戰。那那大師特地裝扮〈飛起來〉經典沖天炮造型，竟被徐懷鈺笑說像「掃把頭」，2人把多首傳唱快歌改成抒情慢板開場，包含〈向前衝〉、〈妙妙妙〉等，經典旋律變成僅以鋼琴伴奏呈現，唱出不一樣的氛圍，徐懷鈺笑說：「這樣還蠻輕鬆的，不然演唱會全部改成慢板，不用跳舞好了。」

那那大師的特訓總驗收也欽點許多懷念金曲，包含〈愛是一道光芒〉、〈疑心病〉，甚至還一起熱舞大跳〈Give Me Five〉，那那更以粉絲視角特別點播〈溫習〉，一度讓徐懷鈺大喊：「你再點下去，我演唱會的歌單都要換了，我最不喜歡重複了。」2人一番鬥嘴下，成功妥協唱了〈溫習〉，讓人回到90年代的青澀回憶。

看到那那大師還原沖天炮MV造型，徐懷鈺也透露當年出道的甘苦，因為要不斷保持造型完整度，所以要用很多夾子支撐，有時候下通告造型師拿下夾子，上面都還會見血，她苦笑表示：「當時每天都很想哭，維持造型好辛苦。」