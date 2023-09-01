近日正值龍眼產期，台中市霧峰區多處果樹遭疣胸琉璃蟻侵擾，果樹上爬滿蟻群，造成採收困難，收成減半。（潘虹恩攝）

近日正值龍眼產期，台中市霧峰區多處果樹遭疣胸琉璃蟻侵擾，造成採收困難，收成大減，甚至跑進住宅，農民、居民頻頻被咬，台中市議員林碧秀1日邀集相關單位找尋解方，專家建議加強清園管理並妥善防治蚜蟲或介殼蟲，以減少疣胸琉璃蟻。

疣胸琉璃蟻爬滿龍眼「半顆變黑」 農民採收量減半喊苦

疣胸琉璃蟻大軍出沒，行蹤遍及中、南部甚至新竹山區，霧峰山區果樹也受到侵擾，多位里長收到各里農民都反映，果樹上爬滿疣胸琉璃蟻，甚至半顆龍眼都變黑，農民難以採收。錦榮里長張永昇說，今年龍眼盛產、品質佳，好一點的1斤甚至可以賣到80元，批發價也有50元，但採收時疣胸琉璃蟻爬滿手，被咬到整手發癢、起泡，收成量減少一半，萊園里長唐青山也說，農民採龍眼有困難，但請人來採也不合效益，相當困擾。

包括農業局、環保局、台中區農業改良場及彰師大研究團隊等單位1日皆前來了解狀況。台中區農業改良場助理研究員林大淵建議農友清園部加強清園等管理措施，並在1、2月初期確實進行蚜蟲、介殼蟲防治等。

彰師大林宗岐教授研究團隊成員許伯誠則說，可以在果樹上設置餌劑的站台，工蟻取食後會將餌劑帶回巢內餵食給蟻后，減少蟻群數量，若需立即性處理，可調配有泡沫的肥皂水噴灑，讓疣胸琉璃蟻窒息死亡。

農業局副局長蔡勇勝說，初步判斷應是環境與耕作方式改變影響疣胸琉璃蟻生長，今日邀集專家來了解問題，後續會持續討論如何從調整耕作環境等層面進行防治；林碧秀也說，2年前就曾有農民反應疣胸琉璃蟻的狀況，今年更擴散變多，霧峰生產龍眼、荔枝和香米，今天龍眼產量佳，卻因疣胸琉璃蟻影響採收，希望能先找到方法防治，避免像小花蔓澤蘭、荔枝椿象一樣，時間太久演變防治不及。