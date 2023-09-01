家庭看護移工申請門檻擬放寬，行政院長陳建仁今天表示，照顧失能者不分黨派，大家一起努力做好，除了巴氏量表以外，應該以「簡政便民」方式，讓所有需要的人都得到照顧。

陳建仁今天到雲林縣視察「縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程」，並在會前接受媒體聯訪。

媒體提問，陳建仁昨天指示放寬家庭看護移工的申請門檻，包含巴氏量表，對於外界質疑是跟進國民黨總統參選人侯友宜拋出政策的看法。

對此，陳建仁指出，照顧失能者並不需要分黨派，大家都要一起努力；政府提出「長照2.0」計畫，不僅預算大幅增加，服務人力大幅提高，而且受到照顧的人也大量增加，但還是有些民眾需要看護移工協助照顧。

陳建仁表示，他在行政院會上要求衛福部及勞動部要詳細地檢討，除了巴氏量表以外，應該以「簡政便民」方式，提供大家都可以提出申請，讓所有需要的人都得到照顧，大家都能夠生活很平安。

媒體詢問，對於國民黨台北市議員徐巧芯指原能會氚檢驗能量不足的看法。

陳建仁回答，徐巧芯所言錯誤。政府相當重視此問題，而且超前部署，已經3度派原能會同仁到日本進行調查，而且也與國際原子能總署（IAEA）做很好地聯繫，所有的資訊也都能夠加強監控，政府也加強環境、漁獲品及日本進口食品的監測。

他表示，在所有的監測方法上，核研所也建立國內第一個生物氚的檢驗實驗室，希望部分人士不要以訛傳訛，造成民眾的誤解及疑慮，重申政府一定會把關，請民眾放心。