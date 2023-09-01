國泰證券因發生短期間發生二次APP當機事件，讓投資人無法下單、交易，金管會日前就表達態度，認為證券APP不論當機時間多短，都會影響到投資人權益，都是不允許發生的。

金管會裁罰書中指出，國泰證券未確實對憑證系統連線機制進行參數容量測試、未確實執行應用系統壓力測試作業、所訂網際網路下單服務品質作業細則未包含完整之交易安全性及穩定性規範、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序，及憑證系統資料庫主機未有足夠之資源配置等缺失情事，顯示受處分人未落實執行內部控制制度，已違反證券商管理規則第2條第2項規定，因而開罰150萬元。

另外，國泰期貨在網際網路下單服務品質標準訂定的項目未包含交易安全性及交易穩定性、憑證系統壓力測試報告未以不同帳號同時進行驗章的方式進行測試、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序、未對憑證系統與資料庫連線機制進行參數容量測試，復未落實所提改善措施配置足夠電腦系統資源，致再次發生憑證系統執行效能及回應緩慢等缺失，也已違反期貨管理法令，核處60萬元罰鍰，並予以警告。