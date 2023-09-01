日本67歲男歌手Bro.KORN日前公開坦言罹患乳癌第二期，將停工治療休養。醫師表示，男性乳癌相較於女性發生率極低，但若有乳癌家族史者，男女性都要注意乳房的狀態，若在乳頭附近摸到不規則硬塊，或有腋下腫塊，甚至逐漸增大，都要盡早就醫接受檢查。

乳癌是女性的健康頭號公敵，長年位居主要癌症死亡排名前十名。北投健康管理醫院醫師沈彥君表示，乳癌並不是女性專屬癌症，由於男性身體同樣擁有乳腺組織，所以也可能罹患乳癌，但男性乳癌發生率遠低於女性，台灣男性罹患乳癌的機率是女性的1/200，平均一年只有不到30個病例，可說極為少見。

但若有乳癌家族史，不論男女都該注意乳房的健康狀態，乳癌家族史是非常重要且確定的危險因子。沈彥君表示，家族中有一等親若罹患乳癌，罹癌風險則比一般人多了13.3%的機率。

此外，肥胖對於男性而言，也是增加罹患乳癌發生率的危險因子。沈彥君表示，有研究顯示，相較於體重正常者，過重及肥胖者有較高的乳癌風險。女性BMI（身體質量指數）大於25，罹患乳癌風險會增加17%，BMI大於30，罹患乳癌風險則增加37％；BMI大於35，罹患乳癌風險將增加近6成。

沈彥君並提醒，男性普遍不熟悉乳癌相關資訊，且男性乳房脂肪組織較少，癌細胞較易轉移至淋巴結，若忽視早期乳癌症狀，錯過治療的黃金時間，更大增治療的難度。因此，男性若在乳頭附近摸到不規則硬塊或有腋下腫塊，甚至逐漸增大，就須及早就醫接受超音波檢查、切片，切勿因難為情而抗拒檢查，錯過診斷治療的先機。