鴻海創辦人郭台銘近期宣布參戰2024總統大選，並開始積局連署。對此，民進黨祕書長許立明30日在中常會提到，綠營對郭連署採「不嘲諷、不參與、不涉入、不評論」的方式。然而一份最新民調卻跌破眼鏡，絕大多數的民眾認為，民進黨會暗中干涉郭台銘連署，並稱「寧信世上有鬼，也不信綠鬼的嘴」。

一項支持前高雄市長韓國瑜的Youtube頻道《桃園孫先生》，今（31）日也發起網路民調，截至下午三時許，已有7846人參與。針對「民進黨表示不會介入郭台銘連署」的題目，僅僅只有5%的人表示「相信民進黨」、高達92%的人則稱「不相信民進黨」、剩下1%為「其他意見」、2%為「沒意見」。

對於該民調，網友紛紛留言表示「力挺韓總，寧信世上有鬼，不信綠鬼的嘴」、「民進黨不介入才有鬼」、「說不會就是會，說一切合法，就是法院我家開的，你又奈我何！」、「有什麼事是民進黨團做不出來的，現在民進黨團說的話還能信嗎？」、「這一路不就是民進黨把郭挺出來的」、「民進黨當然不會介入，因為藍，白營越多人出來對他們越有利」、「民進黨最最喜歡在野黨分裂了，鷸蚌相爭，漁翁得利啊！相反最怕在野黨團結力量大哦！」

不過也有民眾持不同態度，稱「賴神再笑，我也跟着笑？」、「那三個不論誰其中兩個不自己退下來那又是綠渣的天下了」。