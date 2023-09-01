天后「CoCo」李玟今年7月過世，隨著錄音檔曝光，她去年上《中國好聲音》遭霸凌的內幕也被翻出，不少人將矛頭指向當時在場的李榮浩等人，身為主持人的華少也被點名，更有人發現華少2019年所主持的節目《追我吧》也因工作強度太大害死台灣名模高以翔。今(1日)稍早，陸媒傳出華少疑似被帶走「請去喝茶」，雖未獲得證實，但已引來網友熱烈討論。

李玟生前一段9分鐘錄音檔先前流出，其中她生氣指控遭節目組欺負霸凌，明明已經表示有腳傷，製作單位還把學員請走，使李玟在表演時跌倒，網友見此一一質疑在場卻漠不關心的藝人，包括李榮浩、李克勤等人，主持人華少也被罵：「算什麼男人」。今《網易新聞》報導，有消息稱華少涉嫌違法，已被有關部門帶走調查。

華少是浙江衛視御用主持人。（圖／翻攝自Host華少微博）

另有網友曬出截圖，證實說：「是真的，在律（師事務）所打工吃的第一手瓜」、「不能說，但他（華少）非常非常憔悴」，對此，華少雖然在截稿前暫未回應，不少網友已經到他微博留言看熱鬧說：「據說被調查了？」、「把你的同夥、你的上線、你的下線，撈了多少好處全都供出來了」、「被帶走了？？？」、「中國好舌頭，出來解釋一下」。

傳出華少被帶走調查，但未被證實。（圖／翻攝自叫我姨太好了微博）

網友到華少微博留言。（圖／翻攝自Host華少微博）

而華少不僅是《中國好聲音》主持人，2019年高以翔為了錄浙江衛視《追我吧》不幸過世，華少也剛好是該節目主持人，有直擊錄影民眾當晚爆料，指華少聲音顫抖、精神崩潰，還在高以翔頭七前一晚穿一身黑，回到事發的花壇附近悼念，看似自責，傳出他有意離開電視台，但4年過去他仍在該電視台工作。另有網友稱，華少的太太是浙江衛視的高層，這也是他在該電視台屹立不搖並「選擇沉默」的主因，但華少的微博在上月17日後就暫時沒更新，不知回應。