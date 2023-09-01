台灣鐵道觀光協會與日月潭觀光圈今日簽署合作備忘錄，將整合雙方資源，發展具特色的目的性旅遊，共同推動鐵道旅遊及深度玩賞日月潭觀光圈。

交通部觀光局自2020年起擇定各風景區管理處推動觀光圈，截至2022年底已成立17個觀光圈，其中「日月潭觀光圈」包含南投及彰化共15個鄉鎮，成功整合48個產業單位組成聯盟，近年逐漸發展成為遊客造訪中部的熱門景點。

台灣鐵道觀光協會理事長鄭光遠表示，協會成立的宗旨就是希望扮演政府與民間的溝通平台，這次雙方簽署MOU，結合協會成員如高鐵、台鐵、旅行社等資源，將日月潭觀光圈推薦的旅遊亮點，打造成具深度在地特色的旅遊產品，相信這只是鐵道旅遊結合觀光圈的開始，期待未來透過這樣的合作模式，為國旅創造更多鐵道旅遊的話題。

日月潭觀光圈盟主魏振宇說，感謝台灣鐵道觀光協會用綠色鐵道旅遊，讓旅客看見更亮眼的日月潭觀光圈，並且為在地觀光永續發展開創新契機。希望藉由這次深度的交流、拋磚引玉，促進更多觀光圈持續發展並提升台灣鐵道觀光的整體實力，整合各方資源，讓更多國內外旅客體驗台灣鐵道觀光之美。