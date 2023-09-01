追撞釀暗巷指侵夢靨 高職男崩潰 聲樂師二審重判理由曝

北部一名黃姓聲樂師，騎車行經新北市淡水時，遭到1名17歲高職男學生追撞，黃男雖僅受輕傷，但卻吃定對方無照加上年幼，竟誘騙到暗巷趁四下無人猥褻、指侵。

高職男自此身心崩潰，每每想到都難以承受，不僅長期失眠，還有輕生念頭，只好求助身心科。高職男母親得知後陪同報警提告，一審黃男被依強制性交罪判刑4年，黃男不服判決提起上訴。

高院判決書指出，事發當天傍晚6時許，無照的高職男騎機車，行經淡水一處露苦時，不慎追撞黃男機車，導致人車倒地受傷。

黃男見其因無照加上車禍賠償感到十分焦慮，竟不斷誇大傷勢，揚言要索取高額賠償，高職男不願報警，因而建議黃男先就醫驗傷。

2人各自騎乘機車前往醫院途中，黃男表示需暫時休息一下，2人將機車停放路旁後，黃男竟跨坐高職男機車後座，趁機熊抱摸其下體猥褻10分鐘。

黃男見其不敢抵抗、色心大起，將其帶到一旁小巷隱密處，不顧其抗拒指侵得逞。檢方依法起訴，一審法官依強制性交罪處有期徒刑4年，黃男不服提起上訴。

高院法官審酌，一審時黃男犯行明確，但矢口否認犯行，且未能與高職男達成和解，賠償損害。事發當時被害人是高職學生，心智發育未臻成熟健全，且性取向為異性戀者，卻因偶發車禍事故，遭黃男以此不堪方式加以性侵害。

黃男所為對其身心健全、人格發展影響甚大，更導致患有創傷後壓力症候群，身心嚴重創傷，造成無法磨滅之精神上、心理上等陰影，犯行惡性重大。

高職男母親向法官表示，事發後黃男曾到兒子學校，讓兒子受到極大驚嚇 還因此而輕生，幸好有救回來，但精神狀態一直很不好，至今仍在精神科就診，全家人也跟著心驚膽跳，非常痛苦。

高職男母難過地說，事發後我都不敢回自己房間睡，而是在兒子房間外面的客廳沙發睡好幾個月，擔心兒子會再度想不開。

法官審酌，黃男所為犯行，不僅造成高職男精神上無法磨滅傷害，更影響其家人生活甚鉅，不應輕縱。故檢察官上訴指稱一審量刑過輕，為有理由；加上黃男上訴仍堅持否認犯罪。日前撤銷原判決，依犯強制性交罪，加重處刑，判刑4年10月。可上訴

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