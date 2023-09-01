詐騙手法層出不窮，沒想到近日竟有詐騙集團，以花蓮市立殯儀館名義，在臉書地方社團以月薪3.5萬以上優渥薪資徵才，吸引許多民眾致電花蓮市公所詢問。市公所指出，經殯葬所查證，該文為不實訊息，且發文帳號所留號碼也是空號，呼籲民眾勿受騙上當。

花蓮地方臉書社團近日有不明人士，以假帳號冒用花蓮市立殯儀館名義，以月薪3.5萬元至4.8萬元，或時薪450元的優渥薪資，緊急招募殯儀館值班員，並強調高薪現領可兼職、工作內容簡單易懂、排休彈性等，甚至還有5000元徵兇宅試睡員等徵才訊息，以致殯葬所不斷接到詢問電話，甚至還有民眾親赴殯儀館詢問工作事宜。

市公所表示，經殯葬所查證訊息發現為詐騙手法，且該不同帳號所留電話均為空號，已將假訊息一事轉知花蓮縣殯葬商業同業公會，並向警方備案，請有心人士勿以殯儀館等莊嚴場所進行惡作劇，呼籲民眾若看到相關徵才訊息，請立即報警處理。

市公所指出，近年經濟不景氣、物價高漲，民眾普遍生活不易，故易遭有心人士以高薪資詐騙，且現今多數人求職會利用網路管道，因此詐騙集團常透過社交平台張貼徵才訊息，標榜輕鬆、高薪、免經驗等內容，吸引求職者注意。

市公所也提到，公部門內部徵才均刊登官方網站，透過正式管道發布，聯絡方式則為公用市內電話，民眾若有求職需求，可先至市公所官網查詢求證，分辨是否為詐騙手法。市公所也提醒民眾求職前，應先蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊真偽並告知親友面試地點，務必小心謹慎，以免落入陷阱。