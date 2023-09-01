王彩樺、馬力歐、張文綺、曾子余今（1）日出席三立《能戰！全民新視界》第5季記者會，他們挑戰全新企劃，分組跟著國軍出任務。張文綺連莊5年擔任「能戰特派員」，她說已被國軍們封為「軍中情人」，坐車還被國軍拱著走，宛如「埃及豔后」被抬轎般的禮遇。

單身2年的她開玩笑表示繼續參加節目主要是想要找軍官老公，但至今沒著落，被馬力歐虧喜歡的軍人都退伍了，去年還曾有飛官和她加line，但也沒下文，她苦笑說：「我身邊圍繞很多男人， 但就是沒有人要吃我的雞排。」

王彩樺（右起）搞笑用胸口碎木板，張文綺、曾子余目瞪口呆。（三立提供）

被問到最近有沒有關心黃子佼？她表示在群組有慰問，但不太敢講太多，看到孟耿如近期有發文就比較安心一點，「適度關心，讓他知道我們有出聲音就好了 ，我也有去看耿如畫展，看到她跟小孩的互動，我就比較安心。」

曾子余（左起）、張文綺、王彩樺、馬力歐今為節目宣傳。（三立提供）

王彩樺和馬力歐組「長青組」體驗國軍任務，馬力歐先前就常錄製莒光園地節目，對軍事不陌生，父親本身也是軍職；王彩樺則說加入節目主要是要替女兒找對象，誇弟兄們長得帥、體能又好、又穩定。但她也體會到弟兄出任務的辛苦，「我被吊鋼絲在空中旋轉都快吐了。」第2次加入節目的曾子余，笑稱自己是最帥的特派員，藝人們還戴上龜靶和防禦靶，接受莒拳戰力的考驗。

《能戰！全民新視界》將於9月2日起，連續十周，在三立新聞台週六晚間首播，並於三立iNEWS台週日下午三點重播。