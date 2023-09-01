腸病毒71型出現首例死亡病例引發家長恐慌，南投縣竹山秀傳醫院2周前也出現1名2歲男童，高燒合併手足口症、癲癇症狀到該院門診，醫師擔心是腸病毒71型，緊急收住院治療，3天後病況回穩康復出院。

竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清表示，近3周腸病毒患者明顯增多，幾乎每天都有腸病毒患者，該男童2周前因高燒39度以上合併手足口症、口腔嚴重潰瘍吃不下飯到診所就醫，當時幼童活力還不錯，開藥後返家休息。

未料隔天男童在家中突然出現雙眼上吊、癲癇症狀，媽媽嚇的立即帶到竹山秀傳醫院急診，會診兒科醫師立即收住院並緊急治療，幸好住院2天後逐漸退燒，並出現住院第3天病懨懨的小男童已經恢復活力與食慾，開心蹦蹦跳跳出院回家。

高萬清主任表示，雖然男童後來並未檢出是腸病毒71型，但腸病毒入侵腦部導致男童出現癲癇症狀是事實，因應近日腸病毒病例增多，所已該院也向生產腸病毒71型的藥廠訂購疫苗，但因出現死亡病例後供不應求尚未到貨，提醒家有3歲以下幼童家長，幼童茹出現高燒不退合併出現哭鬧不休、活動力減退、食慾不振等肌抽躍症狀病童要立即就醫及時治療，避免發生遺憾。

南投縣衛生局長陳南松表示，國內目前僅有國光藥廠與高端藥廠生產腸病毒71型疫苗，提供2個月以上到未滿6歲幼童施打，因為疫苗型態不同須施打2~3劑不等，完整施打自費要8000到12900不等，因為自費價格昂貴，各醫療院所採大多預約施打方式，但因日前出現台灣首例10月嬰腸病毒71型死亡病例，出現疫苗搶購、家長搶打潮。

竹山秀傳醫院表示，目前秀傳醫療體系6醫院已經聯合向疫苗廠申購中，目前尚未到貨。