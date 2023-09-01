嘉義縣一名蔡姓男子去年（111年）底參選里長，因缺競選經費加上沉迷線上博弈，竟把歪腦筋動到經營出售種雞的畜牧場，連續用LIN或手機簡訊討錢花用，對方陸續交付5萬至25萬元不等，共計183萬元。蔡男後來因要不到錢，竟暫時關閉畜牧場孵蛋機，導致1萬隻種雞死亡。

蔡男甚至持棍棒到畜牧場想繼續討錢花用，與畜牧場場主兒子爆衝突，蔡男邊揮棍棒攻擊，邊大罵「幹」、「幹你娘」、「機巴」，還嗆：「敢報警試看看（台語）」。畜牧場場主及其兒子不再隱忍，憤而報警提告。

判決書指出，蔡男去年底陸續傳訊給畜牧場場主，「…支出廟20當零用金！我現今缺額還2位個數在麻煩了！思考好！我打（給）你見面在（再）談！」、「以經有感了你明天就知了！敢報警！會在（再）保釋出來。你去看一下孵蛋場！別說我沒事先通知！在（再）來還會更精采！」

「不用回覆我！我決定認真選了！20明中午打給你就當最後一次！看能多5嗎？風聲我比較勝算！在（再）麻煩了！就最後一次不在（再）打擾！」

『…你找你合夥人商量一下！我有「埋」的衝勁！數字20必開！如有第4人或我不平安！準備帶你鵝子和找他鵝子去喝珍奶！七天後必定回家！不想整場被轟殺！就在12:00前一樣的模式歐多麥！不然明天保證一隻不留！』

「如果沒有給我錢，就跟你兒子的命一起配掉」。

法官審酌，無業的蔡男有賭博、違反電子遊戲場業管理條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例、施用毒品、搶奪、竊盜等案件，可謂前科累累，素行不佳；自111年9月17日至112年3月9日間，不斷以送LINE或簡訊恐嚇畜牧場主，將對方當做個人提款機，造成其嚴重心理負擔及高達183萬元金錢損失。

蔡男又僅因不滿畜主場主兒子，竟關閉畜牧場孵蛋機，造成1萬種雞缺氧大量死亡，財損約30萬元，嚴重罔顧動物生命。持棍棒毆打致其四肢擦挫傷、左臀擦挫傷及左前臂骨折等不輕傷勢，過程中還口出侮辱及恐嚇言語。

法官認，蔡男犯後坦承犯行，日前依犯恐嚇取財罪，處刑1年3月，犯罪所得183萬元沒收；犯動保法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處期刑3月，併科罰金25萬元；又犯傷害罪，處期刑6月。有期徒刑得易科罰金之部分，應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。