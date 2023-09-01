波蘭航空廠（PZL Mielec）將為F-16戰機打造零組件

德國武器製造大廠萊茵金屬（Rheinmetall）為了取代土耳其，打造美國F-35隱形戰機機身，已開始建廠，而位於中歐的波蘭也將承接打造F-16戰機元件的大任。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）8月31日報導，波蘭航空廠（PZL Mielec）廠長扎克列茨基（Janusz Zakretski）在接受波蘭新聞社（PAP）專訪時透露。他正式宣布，波蘭航空廠的目標是在明年底前，打造70/72批次F-16戰機70%—80%的機身。此外，他強調，打造作業在波蘭航空廠翻新的廠房進行。

先前波蘭工業城拉當市（Radom）的市政官員說，由於F-16 戰機突破音障時產生音爆，進行飛行訓練時令居民感到不安，而他們想要和國防部及軍方溝通。然而，有鑑於俄羅斯全面進攻烏克蘭，波蘭政府已體認到加強武裝部隊的迫切需要。除了將武裝部隊擴編為30萬人外，國防預算也將增為國內生產毛額（GDP）約4%。