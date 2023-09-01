第31屆U18世界盃青棒賽1日進行第2天賽程，衛冕軍美國隊在預賽首戰陷入苦戰，在5局下靠著中繼登板1.2局的雷納（Bryce Rainer）打回超前分，以2比1險勝荷蘭隊。

此役兩隊前4局都受到雙方先發投手壓制沒能得分，5局上美國隊第2任投手雷納受隊友失誤影響，被富蘭卡（Amarensio Franka）敲出適時安打失掉1分。

不過落後的美國隊在下半局立刻展開反攻，一、三壘有人時先發動雙盜壘追平，雷納在滿壘時敲滾地球打回超前分，美國隊就靠單局這2分逆轉。

賽後致勝功臣雷納談起今天滿壘打擊時的心情也笑說：「其實平常以打者身分出賽比較多，滿壘能為球隊打下致勝分，在投球上也能幫助球隊真的很開心。」

以1分差吞敗、遭到逆轉的荷蘭隊總教練狄柏茵(Eric De Bruin）則認為，自家先發投手柯林尼森(Maxwell Marley CORNELISSEN)表現的很出色，因為後續比賽還需要投手戰力，所以在第5局啟用牛棚，很可惜沒有贏下比賽，但這場比賽球員們也展現強悍的鬥志，下場比賽一定會全力取勝。