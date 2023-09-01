為打造科技智慧新都，扶植青年創業發展，桃園市青年局辦理首屆「THack科創大賽」，鼓勵青年利用新創產業技術，打造符合科技產業、智慧生活未來趨勢且充滿創新概念的作品。即起開放徵件至9月30日，除超過百萬總獎金、與跨國企業互動、與市府合作開發機會，優勝團隊還將獲半年免租的桃園青創基地進駐機會及免費將公司登記於基地等福利，歡迎18至45歲學生或青年報名。

青年局今年與13所桃園大專校院攜手組建校園創業聯盟，各校舉辦一系列以科技新創為主的創新創業活動，這次競賽延伸此精神，以「科技，可以進化未來」為主題，開發以人為本、滿足未來科技需求的科技新創產品，結合物聯網、AR／VR／MR（簡稱XR）、人工智慧、資通訊、數位服務、智慧機器人等新創產業技術，貼近全球智慧科技趨勢，提供全國青年實現創新科技想法的舞台。

競賽共分3大組別徵選，包括現今最受歡迎的「電梯簡報組」、由跨國企業AMD及HTC合作出題的「產業解方組」，及桃市府交通局與警察局出題的「未來麥塊組」，讓新創及青創團隊能在競賽中互相交流，驗證創新科技構想。

此外，競賽更為入選準決賽的團隊提供專業諮詢輔導，且參賽團隊將有機會參與AMD及HTC企業交流活動，創作與國際科技趨勢接軌作品，或至交通局與警察局相關場域參訪，開發實現數位治理的應用技術，讓入選團隊深入了解議題痛點，提出更到位及符合產業需求的解決方案或產品。

青年局長侯佳齡表示，市府重視科技新創發展，市長張善政也成立智慧桃園推動委員會，要打造科技智慧新都，盼透過這次競賽吸引全台或駐台菁英團隊來桃園，協助青創企業家落腳桃園，申請SBIR創新研發補助計畫，也讓更多團隊進駐桃園青創基地，培育更龐大的新創能量。這場競賽不僅提供專業輔導，更能參與數位治理政策制定，對新創團隊來說是難得機會，歡迎青年團隊參與。

侯佳齡說明，競賽歡迎全台18至45歲學生或青年報名，可以個人、學生或新創企業名義報名，組別不限人數。另為讓參賽團隊加強與桃園連接，評分項目包含「桃園在地連接」，將以提案企畫或團隊未來於桃園發展的計畫作評分標準，鼓勵參賽團隊規畫於桃園拓展據點或相關在地規畫。

優勝團隊除獎金外，將獲青年局協助創業、申請SBIR或SIIR等輔導、免費在桃園市青創基地設立公司登記及半年免租的桃園青創基地進駐機會，產業解方組優勝團隊更有機會獲得與AMD或HTC合作或得到軟硬體設備贊助，而未來麥塊組優勝團隊將有機會優先參與桃園市虛實整合數位雙生城市的發展計畫，期待引領充滿創新靈感的團隊在桃園落腳。