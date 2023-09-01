英特格今（1）日發布新聞稿，指稱家登製造及銷售的特定晶圓傳送盒（FOUP），涉及未經授權即使用英特格中華民國發明第I606534號及I515159號專利權行為，對此向台灣智財法院提出專利侵權訴訟。該專利屬於英特格具擴散器的前開式晶圓傳送盒技術。

英特格表示，作為維護智慧財產權承諾的一部分，公司始終堅定行使權利，也成功捍衛公司創新技術。在過去數年間，法院針對英特格與家登的專利侵權訴訟案所做出的判決，皆有利於英特格，感謝法院秉公處理，也對訴訟結果感到欣慰。

對此，家登則回應，因公司目前尚未收到起訴狀，故無法具體表示意見。不過，家登將委請專利律師團隊積極協助處理，捍衛家登及股東權益。家登強調，公司一向尊重智財權，任何產品的研發過程均經過審慎評估與嚴謹的專利檢索，堅信並無侵害他人專利情事。

家登表示，公司向來尊重智財法院專業判斷，且相信法院定會秉公判決。對於英特格聲稱「法院針對英特格與家登的專利侵權訴訟案所做出的判決，皆有利於英特格」等語，顯對智財法院判決結果有過度自信之情，恐影響社會大眾對法院公正性觀感，對此深表遺憾。

家登指出，晶圓載具為今年營運快速成長的關鍵性產品，已取得大量出貨實績，為公司增添營運新動能，為公司在晶圓傳載市場上的另一個重大里程碑。而家登與家登互為競爭廠商，過往即有多次專利議題訴訟攻防，為商場上常見之事，此案現階段對公司營運無影響。