彰化1名房東不甘有人在其租客的房內輕生，使其房子成了凶宅，提訟向租客及往生者家屬各求償120萬元；然法官審理認為輕生行為未造成房屋破壞或毀損，或使其功能減損及喪失，駁回其訴。

彰化地院判決指出，原告屋主於2022年7月9日起，以月租金1萬2000元出租予男房客，並由男房客的女性親人擔任連帶保證人。該名男房客將房屋交給該名女性親人居住，不料，同年8月20日該女子在房屋內輕生身亡。

原告庭訊指出，男房客承租房屋應盡善良管理人之責，然卻發生女子在屋內輕生死亡的事件，使其房屋成為凶宅，日後難以出租或出售，經參考相同路段，且屋齡、格局及坪數等其他條件的建物出售狀況，以其出售價格35％約120萬元作為減損金額，向男房客求償120萬元。

原告庭訊表示，男房客的女性親人明知房屋是租的，卻選擇在屋內自殺，是故意違背善良風俗，造成其房屋經濟價值貶損成為凶宅，故也向其家屬請求賠償損害120萬元。

法官審理指出，屋主未提出可證明女子輕生行為是故意悖於善良風俗，且輕生行為常見的憂鬱症等精神疾病所致，亦可能出於瞬間意念所為，輕生時，僅剩存活與否的意念，何來對損害房屋價值的想像，亦難對房屋貶值，具有間接故意。

此外，女子在屋內輕生，雖然造成房屋成為凶宅，但並未造成房屋外觀形體毀損或實體破壞、或使用功能喪失減損，難認構成《民法》第432條第2項、第433條規定所稱之「租賃物毀損、滅失」，法官認為原告據此請求承租人及女子家人賠償應屬無據，聲請駁回。

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