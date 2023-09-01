台北市2023年忠烈陣（公）亡將士秋祭大典，1日在南港軍人公墓忠烈祠隆重舉行，由台北市長蔣萬安擔任主祭官，帶領市府各局處、區公所，偕同台北市議會議員、境內國軍將領及軍人服務站等各界與祭代表暨烈士遺族家屬等300餘人，且首次邀請憲兵禮兵執行禮儀勤務向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士致上最崇高的緬懷與追思。

典禮開始前，蔣萬安特別向參與祭典的榮民遺眷致意、除了表達關懷與慰問之意外，也要兵役局將園區管理及設施做到最好最安全，讓家屬能有清靜幽美的祭拜環境。典禮於上午10時30分正式開始，蔣萬安向先賢靈位上香、獻祭品。

在司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，感念先賢們的英勇與為國犧牲的貢獻，典禮莊嚴肅穆；祭典結束後，逐一向現場遺屬代表致贈慰問金，表達市府無盡的感謝及關懷。接著前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士，並向遺屬一一握手致意慰問。

兵役局長李治安表示，台北市在今年九三軍人節前夕，辦理秋祭典禮，表彰對國軍陣（公）亡將士暨烈士為國犧牲奉獻的精神與緬懷將士在天英靈。而南港軍人公墓為因應每年近千人的葬厝需求，持續規劃興建壁葬設施，尤其新建的3到6排增加了6460個厝位，也在今年2月啟用。

李治安説，壁葬設施特別注重墓園環境綠美化，加強景觀與自然共融，達到公墓公園休憩化目標，獲頒市府公共工程最高榮譽的工程卓越獎，希望能為逝者提供寧靜、莊嚴的安息空間，也讓家屬們有清靜優美的環境祭拜追思。