新北警蘆洲分局今年（112年）5月接獲165詐欺熱點通報，有車手在轄內提領37萬元新台幣，警方立即調閱監視器追查，從新北調閱至台北、桃園等地，並向新北地檢報請指揮偵辦，成功破獲該6人詐欺車手團，全案依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。

警方調查，該詐欺集團假冒知名影城、銀行客服人員，撥打電話給民眾表示因會員設定有誤，將會收取成為VIP級別費用或是支付其他違約金，使民眾陷入錯誤之中並將金錢匯入詐欺集團所用之人頭帳戶，再由該6名提領車手分工將款項領出交付上游。

據了解，該集團成員還拉朋友一起加入當車手，6人詐欺集團除提領時有人監看，要往上游交付贓款時，也會找停車場、國道服務區等地製造斷點，甚至輪流駕駛三輛自小客車，企圖阻礙警方查緝，經蘆洲警鍥而不捨調閱監視器，辨識出其中人員身分，並依其他犯罪事證整合，報請新北地檢署指揮偵辦，順利將該6人詐欺集團繩之以法並持續追查上游，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

蘆洲分局偵查隊副隊長李祐安呼籲，維護社會治安環境，掃盪黑道幫派、打擊詐騙集團及查緝槍械毒品為警方工作重點，蘆洲警將持續向上追查刨根，並以最強硬手段全力打擊不法。