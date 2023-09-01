桃園市26歲錢姓男子因舅舅長期念他不工作、待在房間，與舅舅多次口角、曾有肢體衝突，去年12月錢男因電燈沒關糾紛，持刀殺死舅舅。國民法官法庭依殺人罪審理，宣判15年8月，可上訴。

桃園地檢署起訴，指錢男去年12月因為關燈問題與舅舅發生口角，涉嫌在錢男外公、母親面前砍刺舅舅20刀致死，檢方依《殺人罪》起訴。審理時，檢方引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」盼處無期徒刑。

桃園地院審判長林蕙芳表示，量刑部分認為符合自首要件，另雖要求母親叫救護車，但錢男在外公、母親面前朝舅舅頸部砍殺，且力度大到刀刃彎曲，且錢男僅在審理道歉，並無其他實際彌補作為，舅舅女兒也沒有要原諒錢男。另考量錢男因為舅舅言語暴力等積怨，事發也受到舅舅言語刺激。評議決定判15年8月。

林蕙芳表示，跟國民法官討論案件，發現國民從不同角度提出看法、意見，而且都是以證據為基礎提出討論，並非天馬行空。她也稱讚，國民法官背景多元，也有人就工作經驗、家庭背景提出不同看法。林蕙芳也說，國民法官認為司法院開發的量刑系統可以增加較多的量刑因子，另在量刑因子描述可以更具體、白話。

受命法官陳布衣，過去法官審理案件會直覺從法律思考，國民法官則是更直率表示想法。陪席法官張羿正則引述宋代政治家王安石的「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛。」指案件經過密集評議後，才得到結論。

多名國民法官提到，庭審時若有血腥畫面，會先有預示。另也透過參與審判，知道法官在審理案件時講求證據。國民法官也說，在評議的過程，可以深刻體會到「人生有多難，量刑就有多難。」

國民法官們也說，過去在看新聞時，對於量刑沒有這麼熟悉，實際擔任國民法官才知道，司法的確有在改善，也能同理法官客觀判決。