俗話說「伸手不打笑臉人」，有些人態度和善，什麼事情都看似好商量，但其實一切都只是假象。《摘星工廠》就點名3星座喜歡跟人互動，過程中也從來不會擺出拒絕的冷臉，讓人誤以為他們很好商量，但其實他們脾氣很倔，不輕易被別人的三言兩語所動搖。

▍獅子座

獅子座思想開放且個性大方、不拘小節，喜歡和人互通有無，別人有什麼想法，獅子都會鼓勵對方暢所欲言，然而一旦他們心中有了定見，無論外人說得再怎麼天花亂墜，他們也只是禮貌性地聽一聽，私底下依然堅持己見，不會輕易被動搖。

▍金牛座

金牛座帶人溫和有禮，凡事好商量，但其實這只是假象，他們在人前總是聽得多、說得少，全程微笑以對，即便再有不滿，只要沒踩到底線，他們也會佯裝平靜，但其實金牛座骨子裡固執倔強，不會因為外界說了什麼而輕易改變自己的認知和決定。

▍摩羯座

摩羯座沉穩務實，待人處事都有自己一套衡量標準，他們深信靠山山倒、靠人人倒，所以倒不如靠自己最好，即便最後結果不如預期，他們也會願賭服輸。摩羯之所以看起來好說話，很少第一時間拒絕別人，是因為他們認為，這樣才不會將氣氛搞僵，也是做人基本的禮貌。