首爾一項計畫1日獲得韓國政府批准，就是打算先以小規模實驗的方式，讓100位來自其它國家的外籍家庭幫傭，能夠合法來韓國工作。有了這些外籍工作者的幫忙，更多韓國女性可望重回職場，韓國過低的生育率也有機會提升。

韓國撫養小孩的成本相當高，許多韓國女性婚後一方面要待在家相夫教子，另一方面因沒收入又有養家餬口的壓力。結果讓不少韓國女性乾脆不生。韓國勞動部統計，對想要從事家務工作的韓國年輕人，是愈來愈少。

首爾市長透過臉書表達，若有外籍家庭幫傭的話，可以重振韓國社會，或許可立即解決韓國女性，婚後事業被迫中斷的問題。韓國將菲律賓視為潛在合作國，順利的話12月就會開始執行這項計畫。

按照韓國政府現行規定，不是每個人都可以做家庭幫傭的工作，除非是韓國國民的另一半，以及朝鮮民眾等才有資格。韓國官方資料顯示，住在受雇家庭的合法家庭幫傭，每月薪資在350萬韓元，約2,600美元，至450萬韓元之間。

韓國2022年生育率再次創全球最低，每位女性平均預估可生0.78個小寶寶，首爾民眾甚至更不願意生，僅有0.59個。OECD（經濟合作暨發展組織）內的國家中，去年平均生育率為1.59。

外籍在韓合法工作者，占韓國人口數的比例，也是OECD中最小的一國。冒著被批評進口廉價外勞的韓國政府表示，這些外籍家庭幫傭也會跟韓國民眾一樣，都有最低薪資的保障，每小時9,620韓元。

不過，十幾個韓國民間團體呼籲當地不要執行此計畫，應該先把韓國上班族工時過長的問題先解決再說。因為，孩子需要自己父母更多的時間相伴，而不是假外籍家庭幫傭之手。