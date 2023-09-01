針對遭國民黨文傳會指控碩士論文抄襲，民進黨新北市板橋區立委參選人何博文今（1）日發出3點聲明駁斥。對此，臉書粉專「綠能你不能」點出最扯蛋的部分，並認為何博文看似要硬拗到底，「我們就監督到他落選、政治生涯告終」。

何博文的淡江大學碩士論文遭指嚴重抄襲，且相似度高達58％。何博文則發聲明駁斥，並表示論文經系統比對後，論文前半部相似度17.35％，後半部相似度11.97％，整部論文相似度平均14.66％。比對相似度低於15％，論文相似度並未逾越淡江大學獲得碩士學位的標準，相似部份大都是文獻回顧及資料引用。

對此，臉書粉專「綠能你不能」今在臉書提到，何博文整天喊抗中保台，遇到別人抄襲論文就是罵，如今自己的論文被發現有58%跟人一樣。該粉專痛斥，何博文身為民進黨總統參選人賴清德指定的立委候選人，到底有沒有要退選，不退選，就代表賴清德反黑金、護學倫的承諾「是個屁」。

該粉專提到，何博文最扯蛋之處在於連論文最核心的摘要都可以抄，研究方法也可以抄襲，此舉顯示原創性是零，更重要的是，何博文跟前新竹市長林智堅一樣連錯字都抄。

對於何博文發聲明駁斥，該粉專認為此舉應是打算學林智堅硬拗到底，「我們就監督到他落選、政治生涯告終」。