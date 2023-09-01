外交部長吳釗燮透過媒體在愛爾蘭發聲，指出聯合國不應錯誤引用聯大2758號決議排除台灣；「對話」是應對全球安全挑戰關鍵第一步，而聯合國仍是全球對話最佳平台，台灣有意願和能力貢獻己力。

愛爾蘭網媒Gript於8月31日刊登吳釗燮專文「協力維護世界和平、共同支持台灣參與聯合國」，呼籲聯合國恪守「不遺漏任一方」原則，允許台灣有意義參與聯合國體系的會議和機制，以利解決最緊迫的全球問題。

吳釗燮指出，俄羅斯對烏克蘭的全面侵略提醒世人，在全球化時代，危機不會侷限於國界內，而台灣同樣持續面臨來自中國的安全威脅、以及中國的擴張主義造成的挑戰。

作為全球半導體供應鏈要角，吳釗燮說，任何台海衝突都將對全球經濟造成災難性後果，「共同維護台海和平穩定」因此成為符合各方最佳利益的共識。

吳釗燮強調，應對全球安全挑戰，「對話」是關鍵第一步。聯合國仍是全球對話最佳平台，聯合國官員也常呼籲透過運用共同解決方案、以及團結與包容，解決當今急迫問題。允許台灣有意義參與聯合國體系，台灣就有機會做出貢獻。

吳釗燮指出，聯合國不應錯誤引用聯合國大會2758號決議排除台灣，該決議未賦予中國權利在聯合國及其專門機構代表台灣人民。

駐愛爾蘭代表處表示，台灣作為善盡責任的國際社會一員，有高度意願和能力貢獻己力，聯合國不應基於政治因素排除台灣。

代表處指出，愛爾蘭各界逐漸關注台灣安全議題；愛爾蘭政府宜強化對台交流，讓雙方以具體合作和行動，共同因應全球迫切議題。