因應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，自今年（112年）7月1日起由少年輔導委員會負起「曝險少年」輔導之責，統籌及整合跨網絡單位的資源，建立社會安全網，適時接住每個「曝險及偏差行為」少年。

而少年輔導委員會的功能在於整合所屬社政、教育、衛政、戶政、警政、民政、勞政、財政、毒品危害防制等機關（單位）業務及人力等相關資源，協助其家庭互動及經濟援助，輔導少年就學、就業等問題，使其健全並能正向發展。

花蓮縣少年輔導委員會8月31日下午3時，在兼任主任委員的縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、警察局局長呂世明及協助少年工作的各網絡單位共同參與下，在花蓮縣警察局警勤科技大樓召開「行政輔導先行」新制後的第1次委員會議，會中除頒發委員聘書並舉行揭牌儀式，共同為花蓮縣少年輔導委員會開啟一個新的里程碑。

花蓮縣警察局為配合行政輔導先行新制實施，避免少年過早接觸司法單位遭受標籤化，以致影響自我健康成長意旨，自110年起積極爭取社會安全網經費聘用少輔會相關人力，直至今年5月8日少輔會已完成人員編制配置共計1督導3社工員1幹事。

花蓮縣警察局局長呂世明表示過往警察以較威權、訓誡的方式對待偏差行為少年，但隨社會變遷，應以柔性輔導方式代替威權式教化，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率，並感謝縣長的大力支持，讓少輔會能在更舒適的工作環境中持續為本縣少年服務。

縣長徐榛蔚表示：「行政輔導先行制度實施後，少年有無正當理由經常攜帶危險器械、有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰等三項曝險行為時，先轉介至少輔會，輔導經評估有效時，即可辦理結案，避免曝險少年過早進入司法體系。

徐榛蔚指出，這項艱辛的工作，除需要輔導人員有專業的輔導知識與歷練、熱情和耐心外，更需要公私部門網絡單位的共同合作輔導，感謝所有外聘委員願意為守護花蓮青少年盡一份心力，共同為「優質青少年、幸福滿花蓮」的願景一起努力，揭牌儀式後，大合照時大家一起喊出：「打詐、識詐、全民反詐」、「少年輔導委員會、關懷青少年，由我做起。」，讓全新的少年輔導委員會邁向另一個里程碑。