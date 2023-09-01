2024民進黨新北市立委參選人、新北市黨部主委何博文今遭國民黨指控碩士論文涉嫌抄襲，相似度高達58％，甚至11頁結論中10頁都是抄襲，何博文則回嗆，藍營抹黑是為搶救藍委洪孟楷的選情。洪孟楷也直接回嗆，「難道是國民黨要你去抄襲嗎？簡直莫名其妙」，呼籲民進黨主席賴清德出來說清楚。

國民黨今召開記者會，揭露何博文淡江大學碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％，包括研究方法與限制通篇全部照抄，11頁論文結論中有10頁抄襲，高達90％。發言人也酸，何博文最大的努力就是加入1032組上下引號。

何博文則回應，經自己比對後，論文前半部相似度17.35％、後半部11.97％，平均14.66%，相似度低於15%，並未逾越淡江大學獲得碩士學位的標準，願意配合淡大學倫會審查；並批評國民黨文傳會的指控是為了前文傳會主委洪孟楷的個人選情，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，不排除進一步法律行動

據《中天新聞》報導，洪孟楷回應，「抹黑別人並不會讓自己變成白的」，請不要轉移焦點，何博文碩士論文涉嫌抄襲，第一時間竟然講說跟選舉有關，他也反問何博文「難道是國民黨要你去抄襲的嗎？簡直莫名其妙」，要求何博文應該要好好面對社會大眾，好好說明自己的碩士論文為何「11頁抄10頁的結論」、「摘要完全相同」，這樣的狀況非常離譜，更需要何博文自己向社會大眾勇敢承認面對（抄襲）。

洪孟楷也指出，尤其是民進黨一直強調學倫的重要性，賴清德主席要不要出來說明清楚？是否持續力挺這樣的抄襲行為？更要求執政黨應該要有態度，請好好的向國人清楚明白的交代。