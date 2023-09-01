花園夜市再爆股東糾紛，這次吳姓女股東再以貨櫃放在夜市用地，企圖阻擋攤商設攤。（程炳璋攝）

面對吳姓女股東找貨櫃占地，林派股東負責人林志隆盼由司法解決爭議，勿影響攤商做生意。（程炳璋攝）

花園夜市的股東糾紛驚動警方動員大批人馬到現場。（程炳璋攝）

台南市夜市糾紛層出不窮，繼大東夜市引爆分裂爭議，花園夜市再傳土東地權糾紛，6年前曾被踢出股東的吳姓女子這次再出招，主張擁有夜市792坪租約權，1日找來吊車吊貨櫃堵住東北側出入口，遭原股東群體報警，警方介入協調，雙方互提告訴。

花園夜市自1999年成立至今，約有400個攤商，2013年曾獲全球熱門打卡景點第12名，是台南市知名的觀光夜市。自2017年起爆發股東糾紛，7名大股東中，吳姓女股東與其他6人產生歧見，分成吳派與林派對立局面。

雙方當年已多次發生爭執，吳女在夜市裝設監視器遭林派拆除，另找人吊來貨櫃擋在林派的貨櫃辦公室前方，林派另找人要吊走貨櫃，吳女抓緊貨櫃抵抗，一度懸掛在懸空的貨櫃上，險象環生，經過警方約制，雙方離去。

吳女近日主張已取得花園夜市4646坪土地其中792坪的租約權，1日趁休市日又找來吊車，欲將5個貨櫃吊放在東北側出入口，意圖阻擋攤商出入。

林派再度報警，負責人林志隆表示，該處土地是所有股東持分，並未分割，對方租到的土地也不足夠可有支配權（需超過3分之2），不能單憑有租約就說擁有土地，故意放貨櫃影響攤商做生意，可找地主出來說清楚，盼由司法解決。

兩派人馬1日就在夜市空地對峙，有攤商擔心擺攤受影響，同樣到場關心事件，大批警方強勢介入，阻止衍生事端，最後吳女告林派侵占罪，林派告吳女強制罪，貨櫃公司主動載回貨櫃，這場股東糾紛暫時落幕。