彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣在地優質畜禽產品，辦理「2023彰化畜產嘉年華-畜產派對慶300」系列活動，自9月10日起至10月15日四大主題活動輪番上場，邀全國鄉親同歡。

彰化縣長王惠美指出，彰化是全國重要畜產大縣，不僅雞鴨飼養數佔全國4分之1，生產的雞及雞蛋為全國第一，每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，生乳及羊肉產量也是全國第一，毛豬飼養量是全國第3。為推廣彰化畜牧，彰縣府舉辦畜產嘉年華-畜產派對慶300系列活動。

自9月10日起至10月15日，將有4大主題活動輪番上場。首先登場的9月10日彰化禽品節，將辦在員林市-圓林園滯洪池生態公園；9月17日在溪州公園舉辦彰化羊肉節，規畫糖鐵綠道單車旅行，當天9點至12點只要騎車至指定路線及地點，就能在溪州公園免費品嚐羊肉料理、台糖冰棒及獲得限量紀念品。

9月24日在鹿港體育場舉辦彰化豚肉節；10月14、15日在彰化縣立體育場紅磚區壓軸登場的是彰化乳牛節。

彰縣府表示，畜產嘉年華多元而有趣，包括烤全雞戶外野餐、阿振肉包大胃王趣味競賽等，還有抽獎活動，在各活動打卡上傳至活動主題粉絲團，就有機會抽到50吋液晶電視等大獎。

農業部畜產試驗所北區分所長蕭振文說，彰化縣許多畜產量佔全國第一，畜試所全力支持在地生產的畜產品，邀請大家多多消費彰化畜產，彰化在地生產的不僅品質好、安全衛生又可靠，邀請大家全力支持購買彰化生產最優質的畜產品。

彰化縣農會總幹事張建豐指出，縣府長期推動彰化優鮮及彰化健康豬，讓消費者認識這兩個品牌絕對是優質的，每年舉辦的畜產嘉年華活動相當精彩，歡迎全國鄉親共襄盛舉。