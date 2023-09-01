世界頂級的《魯保羅變裝皇后秀》即將在9月5日來台公演。（ULC Presents）

熱播十五年，引領全球時尚及同志文化風潮， Netflix 獨家選秀節目、艾美獎常勝軍《魯保羅變裝皇后秀2023年再度展開現場版節目世界巡迴，從北美開始，征服之地包含澳洲、亞洲、歐洲與中南美洲。台北場次將於下週9月5日在新莊Zepp New Taipei盛大公演。

魯保羅變裝皇后秀今年的「征服世界」（ Werq The World ）巡迴，以「賽博龐克」為主題，劇情描述在反烏托邦的未來場景中，皇后們必須在真實世界與虛擬世界中抉擇。2023 年全新科幻製作，以緊湊的故事線將劇情呈現在大規模的演唱會風格演出中。這是地球上最盛大最壯觀的變裝秀，結合音樂、時尚、舞蹈及燈光，足以媲美世界流行巨星的百萬美元製作，絕對超出觀眾們所能想像精彩。

本次將隨世界巡迴來到亞洲的皇后們包含：第十四季亞軍Lady Camden、第十四季季軍Bosco、第十一季冠軍Yvie Oddly、第十季冠軍Aquaria、第八季亞軍Kim Chi，以及其他超人氣皇后Mistress Isabelle Brooks、Laganja Estranja、Kahanna Montrese。除了精彩的歌舞秀以外，粉絲還有機會參加演出前的見面會，與皇后們近距離對話、合照、簽名。這個夏天的尾巴，就到世界上最瘋狂的變裝秀來解放你的心靈！

2020 年《魯保羅變裝皇后秀》首次登陸台灣，當時為慶祝台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，便將台灣設為2020世界巡迴亞洲第一站，其高規格製作廣受觀眾好評。然當時正值新冠肺炎疫情擴散之初，許多粉絲扼腕錯過精采表演。今年《魯保羅變裝皇后秀》二度來台，演出節目一樣維持高水準製作，但在劇情規劃方面更上一層，魯保羅變裝皇后的粉絲們千萬不可錯過！