韓瑜穿著主播裝，扮相專業。（華視提供）

由王識賢、韓瑜、張睿家、張再興等人主演的華視、東森超視首度合作、共同出品2023年全新年度大戲《阿叔》，是一部關於「木工修復師」 尋找自我、修補情感的溫馨療癒喜劇。

韓瑜飾演的紀明珠，是一位敢愛敢恨又外剛內柔的新聞主播，首次挑戰主播角色，她大嘆當主播真的太難，「真正的主播必須臨場反應很快、腦筋非常清晰和邏輯有條理。」但韓瑜自認不是一個反應靈敏的人，拍攝時必須看著讀稿機唸稿，對她來說這是很大的打擊，「看讀稿機唸稿不只是把讀稿機上的字呈現出來，你真的要去懂得這一條新聞要講的是什麼。」

韓瑜認為自己與劇中的角色很相似，特別是對於做事的態度，下定決心要做的事情，就必須做到最好、達到成就，但相對的在達到成就之前，必須犧牲許多東⻄，她以自身的演藝工作為例，從剛入行什麼都不懂，到現在有名氣、大家都認識她，韓瑜犧牲了自己的生活變得不愛出門，甚至連交友都覺得無法像一般人輕鬆自在。

敬業的她以前為求作品完美，危險的戲份都親自上陣，「年輕嘛，為了拼那一口氣，多少都會受到一些傷害，這些傷害到現在年紀增長，就會體現出來。」提及個性外剛內柔，韓瑜認為戲裡戲外的她，都將「剛」變成一種保護色，目的是增強自我抵抗面對外界的攻擊，但其實私底下的她是一個很悶騷的人。