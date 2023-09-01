台中市一名李姓男子7月中到國外出差1個月，將車輛停在路邊，8月31日返回台灣時前往取車，卻四處都找不到自己的車，急忙向警方報案，員警獲報後調閱其行車軌跡，在3公里外的路旁找到李男的車，將車輛物歸原主，順利偵破這起烏龍竊案。

大園分局表示，李姓男子於昨日（8月31日下午神情慌張進到大園派出所報案，稱他剛從英國工作返台，但當他前往中山）南路與橫湳路口準備取車時，卻發現自己的愛車不翼而飛，四處都找不到，擔心是遭人偷走，請警方幫忙協尋。

員警獲報後調閱李男的行車軌跡，發現李男的車輛最後是出現在中山北路與國際路口附近，雖然停車時間與李男所說的相符，但地點卻差了3公里，警方猜想李男應該是記錯停車地點，於是派員前往搜尋，果然在路邊找到李男的車輛。

李男到場看見愛車失而復得，總算鬆了一口氣，這才想起出國前本來打算將車停到中山南路與橫湳路口的停車場，但因停車場爆滿，繞了一大圈才將車停在不妨害通行的路邊，隨後搭乘計程車趕往機場。而李男在確認愛車狀況無損後，頻頻向警方道謝，大讚員警的高效率，讓他能夠順利返家。