台北市長蔣萬安近日剛結束上海雙城論壇的行程，多數民調皆顯示民眾給予他正面評價。不過民進黨台北市議員趙怡翔卻自曝，自己不敢去中國大陸，國民黨議員游淑慧直言，「真的想太多」，台北跟上海交流已經行之有年，是兩岸一個難得的溝通管道。

主持人趙少康8月30日在節目《少康戰情室》詢問，「為什麼沒有民進黨議員肯去雙城論壇，去也可以反應台灣人民意見。」對此，趙怡翔坦承，自己不敢保證，到了對岸還有人身安全。趙認為，現在兩岸的氛圍，尤其對岸會以超越的法律手段去制裁、聲押台籍的人士，「在這種情況下，我或其他民進黨議員可以去嗎？或是去是安全的？我認為應該不會」。

聽完趙怡翔的理由，游淑慧直言「我覺得真的想太多，不用這麼聳動」，她強調，雙城論壇是馬英九時代奠基的，真正具體交流是郝龍斌的時候，那時候奠定的就是「一年你來，一年我去」，過去上海來台灣最高層級，就是前上海市長韓正，「因為他很帥的關係，也在台北掀起一股旋風。」

游淑慧進一步指出，兩岸之間你來我往的好處，讓上海人對台北非常友善，兩個城市的人民也會交流、通婚、工作，「未來兩岸可能爆發衝突的時候，有這樣一個溝通的管道不是很好嗎？」