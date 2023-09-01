P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人1日正式宣布與洋將悟空(Gokul Natesan)完成續約，強勢回歸鋼鐵人，上個賽季於下半季加入鋼鐵人，除了讓球隊外圍火力更加強大，也讓陣容更富變化性。場均可攻下16.6分、3.5助攻，另外於防守端上，也能適時做出貢獻，場均2.2次抄截。三分球命中率高達四成，排行榜前五的成績，更可見其外圍的穩定性。

以課業與球技兼具的「好學生」，個性較靦腆的悟空也在熟悉隊友後逐漸放開自我，更在一次與新北國王的比賽中，切入霸氣隔扣，此舉也振奮鋼鐵人在客場氣勢，悟空也是鋼鐵人後期拿下連勝的重要功臣之一。

休賽季接任總教練的邱大宗雖未曾帶過悟空，而看完上賽季鋼鐵人的賽事後，邱大宗也表示，「悟空在球技方面屬於內涵深度較高的球員，且攻守兩端球商層次高，絕對能執行要項完成任務，團隊作戰能力強，能幫助球隊調度更加靈活。」