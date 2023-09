備受Z世代追隨的頂流創作才子 LAUV 今晚帥氣開唱,帶來全新世界巡迴《lauv: the between albums tour》更是首度以「專場」規格搬到台北開唱,吸引逾16000名樂迷朝聖同歡,掀翻台北南港展覽館屋頂,即使是在平日依舊吸引萬人朝聖進場,LAUV高人氣可見一斑!

由葛萊美入圍肯定的Alexander 23情歌暖場,接著LAUV戴上「鑲鑽安全帽」超炫十足展現滿滿能量,配上唯美震撼的燈光設計便引起全場目光,而台灣專屬橋段用「尖叫聲」點播分貝為標準,突發奇想臨時改歌單,叫得最大聲就唱哪一首,引發全場尖叫聲連連,演唱會尾聲親自走下台超貼近歌迷大合唱,直呼「台北是我最愛的一場!」同時正式約好下週高雄巨蛋見,如此寵粉讓人好羨慕。

來自美國加州的LAUV,小小年紀便綻放出無比才華,不到14歲就開始彈琴、把玩吉他創作,就此展開了震撼世界的音樂旅程,全球累積破百億次的驚人數位串流收聽量,曾被防彈少年團(BTS)、康納格雷(Conan Gray)、特洛伊(Troye Sivan)、艾麗高登(Ellie Goulding)等大咖欽點合作,排行成名曲包括《i’m so tired…》、《Paris in the Rain》,其中無人不知、無人不曉的《I Like Me Better》更是飆下16億次收聽驚人紀錄,成為TikTok上熱門挑戰熱曲。

去年發行的最新專輯《All 4 Nothing》在台好評勇奪銷售冠軍。此外LAUV私下也常毫無避諱地將內心最深處、毫無保留的真實一面分享在社群上,獲得大批網民的喜愛。

在今天下午開唱前, LAUV特別於信義誠品舉辦簽名會與粉絲面對面,現場超過一百位粉絲帶著最新專輯 《全4泡影》(All 4 Nothing)熱情支持。在抵達簽名會場時,粉絲更整齊劃一大喊「Hey Ari!」,LAUV 馬上被震耳欲聾的音量嚇到張大嘴巴,感受到台灣的熱情。

簽名會開始後,超寵粉的 LAUV不只幫每一張專輯屬名,更停下來與每一位粉絲聊天;過程中有代替兒子來要簽名的「孝母」,還有學生分享自己在學校被霸凌,是透過 LAUV的音樂找到心靈慰藉;也有在工作上受挫的粉絲在 LAUV的音樂陪伴下,終於決定要離職,整個簽名會宛若老朋友相見歡,親切的 LAUV 都逐一給予反饋與感謝。簽名會結束後,深受歌迷感動的他,也特別跟所有到場的粉絲重複五次「我愛你們!」

獲得滿滿好評的全新世界巡迴《lauv: the between albums tour》唱遍三大洲,包括台北、香港、南韓、德國、倫敦、巴黎、澳洲、墨西哥等多場已秒殺完售,而台北完整的「專場」規格演出,敲碗多年終於如願舉辦,讓從北到南的樂迷期待更加沸騰。

開場以新歌《Love U Like That》戴上鑲鑽安全帽,瞬間點燃現場氛圍,曲風一轉瞬間浪漫感的《Paris in the Rain》、自彈自唱大秀吉他才藝《Paranoid》、唱到《Modern Loneliness》格外興奮,直接走下來與粉絲大合唱,最後壓軸成名曲《I Like Me Better》揪萬人大合唱,令全場尖叫不止,迎來演唱會中的最高潮,近90分鐘、超過25首歌絕無冷場,極具渲染力與爆發力十足的LIVE演出,舞台魅力圈粉無數,現場的功力直讓人全身雞皮疙瘩,散場後引起眾多討論紛紛都大喊直呼不過癮「不夠,還要再看一次」,9月7號將首次挑戰高雄巨蛋的LAUV迫不及待要體驗南台灣的熱情!