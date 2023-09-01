熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天在離開美國東岸之前，為南、北卡羅來納州帶來滂沱大雨。伊達利亞昨天以颶風強度在佛羅里達州登陸，官員正加緊復原和評估災損。

路透社報導，伊達利亞先前在佛州大彎地區（Big Bend）的基頓海灘（Keaton Beach）登陸，當時為第3級颶風，風速將近每小時201公里。近36小時後，伊達利亞從熱帶風暴減弱為後熱帶氣旋，繼續往大西洋移動。

伊達利亞8月30日威力最強時，侵襲了墨西哥灣沿岸大片低窪的鄉村地區，緊急救援團隊不得不前往救出數十名受困於洪水的居民。

這場風暴帶來猛烈風勢，海水暴潮深入內陸數英里，四處都有樹木倒塌、電線與殘骸散落一地。許多建物破損不堪，斷電情況也很普遍。

伊達利亞是上百年來侵襲大彎地區最強大的颶風；這個地區人口稀疏，夾雜著沼澤地、河流和源泉。

災損和傷亡比許多人原本擔心的情況要好，當局證實佛州有3人因颶風相關的交通事故喪命，另有1人在喬治亞州東南部罹難。

一般來說，大型颶風帶來的最大威脅是暴潮，但這次似乎無人因此喪命。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，伊達利亞一邊朝大西洋移動，一邊仍降下大雨，預計北卡羅來納州和南卡羅來納州沿岸的部分地點，雨量可達25公分。

氣象預報員曾警告，南、北卡羅來納州可能出現危及生命的暴洪，但當地媒體晚間報導，兩州大致逃過一劫。

不過，佛州大彎地區沿岸許多地方就沒那麼幸運。

在伊達利亞登陸地點以南約48公里的馬蹄海灘（Horseshoe Beach）社區是首當其衝的地區之一。影片顯示，有些活動式房屋成了一地狼藉，還有一些倒塌後滑入湖裡，船塢化為一堆碎木板。

地方政府、州政府和聯邦機關近日將評估整體災損規模。瑞士銀行（UBS）估計，佛州有保險的財產損失約達93.6億美元。

美國總統拜登說，他打算9月2日視察部分災區。

雖然伊達利亞在許多沿岸社區造成嚴重家戶損失，但毀滅性和殺傷力都不如去年9月侵襲佛州的5級颶風伊恩（Hurricane Ian）。伊恩當時奪走150條人命，造成1120億美元的財產損失。