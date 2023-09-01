海巡署上月29日在枋寮外海發現1艘載有19名越南籍偷渡客的白色橡皮艇，船上還有3名台籍人士，訊後全依涉嫌違反入出國及移民法移送偵辦。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡署上月29日在枋寮外海發現1艘載有19名越南籍偷渡客的白色橡皮艇，船上還有3名台籍人士，訊後全依涉嫌違反入出國及移民法移送偵辦。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡署上月29日在枋寮外海發現1艘載有19名越南籍偷渡客的白色橡皮艇，船上還有3名台籍人士，訊後全依涉嫌違反入出國及移民法移送偵辦。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡署上月29日在枋寮外海發現1艘載有19名越南籍偷渡客的白色橡皮艇，船上還有3名台籍人士，訊後全依涉嫌違反入出國及移民法移送偵辦。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

日前強颱蘇拉來勢洶洶，國人繃緊神經急防颱，不料竟有偷渡客不要命伺機搶灘上岸，海巡署上月29日在枋寮外海10.5浬處發現1艘載有14男5女共19名越南籍偷渡客的白色橡皮艇，船上還有3名台籍人士，訊後全依涉嫌違反入出國及移民法移送偵辦。

海巡署指出，上月29日凌晨，第八巡防區指揮部雷達操作員查看雷情時，發現屏東枋寮外10.5浬有一航跡可疑，當下立即統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，並由恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查。

凌晨1時許，PP-3599艇發現1艘白色橡皮艇航跡可疑，經登檢發現該不明救生艇搭載22名不明人士，隨即在周圍海域擴大搜索。

海巡署表示，經查船上所有人身分，有19人是越南籍人士，分別為14男5女，另外還有3名台籍人士，初步研判，該22人欲趁蘇拉颱風來襲前夕，伺機搶灘上岸。

海巡人員說，相關涉案人、船已於當日2時12分帶返枋寮漁港調查，全案依涉嫌違反入出國及移民法移送，並報請屏東地檢署指揮擴大偵辦、向上溯源，全力追查幕後不法集團。