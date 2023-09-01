文化部長史哲、立委鄭正鈐、竹市文化局長錢康明等人1日下午訪視國定古蹟「進士第」。（王惠慧攝）

文化部長史哲1日也訪視市定古蹟新竹國小百齡樓。（文化部提供／王惠慧新竹傳真）

文化部「歷史五期」計畫新竹市共申請16案，獲核定補助12案，核定總經費2.2億元，文化部核定補助1.2億元。文化部長史哲1日到新竹市，了解國定古蹟「進士第」及市定古蹟新竹國小百齡樓現況，他說補助不分黨派、縣市，只要地方有心，文化部一定支持。

近年文化部以前瞻基礎建設補助新竹市共9.02億元，其中「再造歷史現場」計畫補助新竹市5.13億元，另「歷史四期」補助2.34億元，加上「歷史五期」首批核定補助1.25億元，文化部近年共投入8.7億元，補助竹市文資保存修復。

史哲、立委鄭正鈐、竹市文化局長錢康明等人1日下午也到國定古蹟「進士第」。史哲說，全國108處國定古蹟有5處在竹市，包括新竹火車站、新竹州廳、進士第、竹塹城迎曦門、鄭用錫墓，密度為全台第5高，完整保存許多各時代建築。

「進士第」位於新竹市北門街，是開台進士鄭用錫於1838年建造的宅第，至今有185年歷史，市府經多次溝通獲鄭家同意後展開修復，文化部歷年共補助6778萬元，目前第2期修復工程已完工但尚未驗收，而木構架尚未彩繪部分，則另由彩繪修復計畫調查後，再著手修復。

史哲說，文化資產發展計畫創歷史新高，希望不分黨派、不分縣市，只要在地有文化資產需要能夠修復，文化部一定支持，他也提到，進士第已經幾乎修復完成就等驗收，但是彩繪還沒有完成，所以還可以看到未彩繪的古蹟，彷彿見證時間的刻痕。

鄭用錫後代、祭祀公業法人新竹市鄭永承管理人會理事長鄭武恩今也到場關心，他表示，進士第目前已經過2階段修復工程，接下來驗收後即將重啟，家族感謝各界關心，也期待將來許多活動都能順利。

而新竹國小百齡樓為現存少數能夠見證日治時期至光復後新竹國小教育的建築物，文化部「歷史五期」補助4125萬元，新竹市籌措配合款3375萬元，並將額外編列約3447萬元作為教學設施設備經費，合計投入約1.1億元修復百齡樓。