肥料業者在台東縣關山鎮一帶興建禽畜糞堆肥加工廠，因方自治條例需取得居民同意才能取得使用執照，議員提出修法引發正反兩方爭論，議會多次暫停溝通。（蔡旻妤攝）

肥料廠業者去年在台東縣關山鎮及海端鄉交會處興建0.7公頃的禽畜糞堆肥加工廠，引發反彈聲浪，如今興建完成卻囿於地方自治條例規定需獲居民同意，無法取得使用執照。

海端鄉加拿村、關山月眉里居民高舉「捍衛家園、拒絕糞便」，以布農族報戰功儀式表達抗議。月眉里長黎光祥表示，當初還沒蓋的時候，居民已經抗爭了，這段期間業者都沒有打算與鄉親溝通。

加拿村黃姓居民說，雖然「大便廠」在月眉里，但與加拿相距不到200公尺，又在下風處，希望大家將心比心。

居民說，堆肥處置廠蓋在當地會影響生活品質，且造成空氣汙染，如今議員提出修法，如同為這家堆肥廠開路，早日取得營運許可，因此堅決反對修法。

台東縣議會臨時會今天進行人民請願案審查，議員李建智提出修改「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」，原條文為處理堆肥的業者在「取得使用執照前」需取得當地村里民同意，修改成在「取得建築執照前」需取得當地村里民同意。

當地議員張全馨嵐認為，如果修法是為了特定廠商或特定人士開路，不太妥當，強調「今日關山、明日成功」，各地都可能出現類似事件。

支持修法的議員則強調，新修法規將更嚴格，避免廠商未獲居民同意逕自興建而徒增成本。

支持或反對修法在台東縣議會引起兩方的爭論，議會也因此多次暫停並溝通，最後主席採表決制， 14票支持、7票反對、2票棄權，多數支持修法。台東縣政府強調，相關決議都會尊重台東縣議會執行。