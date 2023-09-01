澤倫斯基稱烏克蘭已研發出新款長程飛彈，射程達700公里，大大超越北約援助武器。

烏克蘭日前對俄羅斯本土發動開戰以來「最大規模」攻擊，炸毀4架「伊留申-76」運輸機，引發俄國民眾恐慌。烏克蘭總統澤倫斯基昨（31）日首度暗示這場攻擊是烏克蘭所為，他也宣布烏克蘭已經研發出自己的長程武器。

根據美國「新聞周刊」（Newsweek）、「半島電視台」報導，澤倫斯基在與基輔官員的電話會議中提到：「我們的長程武器成功出擊，擊中700公里外的目標。」另外他也透過社群平台X（前推特）表示，烏克蘭自行研發了一款長程武器，射程可達700公里，接下來的目標是進行改良，讓射擊距離「再延長」。

Today was full of events.



With government officials and military, we focused on the frontlines and our offensive operations. The range of our new Ukrainian weapons is now 700 kilometers. The task is to make this number bigger.



Another important piece of news for the frontline… pic.twitter.com/MmfSQupY2L — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023

澤倫斯基並未提供更多關於新武器的細節，不過他所指的成功出擊，很有可能是30日發生在俄國北斯哥夫州（Pskov）一座機場的攻擊事件。該機場距離烏克蘭北部邊界約700公里，4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機遭擊中、起火燃燒。俄國官方也指出，除了無人機外，防空系統當時還「摧毀一個不明物體」，疑似就是澤倫斯基所稱的「新長程武器」。

俄國西部北斯哥夫州（Pskov）一座機場30日遭到攻擊，受創嚴重。圖為該機場空拍照。（Planet Labs PBC、美聯社）

支持烏克蘭的西方國家擔心衝突升級，一直不願交付長程武器。今年5月，英國率先宣布援助射程達250公里的暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個提供基輔長程武器的國家，法國也隨後跟進。

與此同時，烏克蘭也不斷敦促美國提供射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），但據悉拜登政府擔憂此舉可能減損自身戰備，已經婉拒供給烏克蘭使用。