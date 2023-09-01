澤倫斯基稱烏克蘭已研發出新款長程飛彈，射程達700公里，大大超越北約援助武器。

烏克蘭日前對俄羅斯本土發動開戰以來「最大規模」攻擊，炸毀4架「伊留申-76」運輸機，引發俄國民眾恐慌。烏克蘭總統澤倫斯基昨（31）日首度暗示這場攻擊是烏克蘭所為，他也宣布烏克蘭已經研發出自己的長程武器。

根據美國「新聞周刊」（Newsweek）、「半島電視台」報導，澤倫斯基在與基輔官員的電話會議中提到：「我們的長程武器成功出擊，擊中700公里外的目標。」另外他也透過社群平台X（前推特）表示，烏克蘭自行研發了一款長程武器，射程可達700公里，接下來的目標是進行改良，讓射擊距離「再延長」。

澤倫斯基並未提供更多關於新武器的細節，不過他所指的成功出擊，很有可能是30日發生在俄國北斯哥夫州（Pskov）一座機場的攻擊事件。該機場距離烏克蘭北部邊界約700公里，4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機遭擊中、起火燃燒。俄國官方也指出，除了無人機外，防空系統當時還「摧毀一個不明物體」，疑似就是澤倫斯基所稱的「新長程武器」。

俄國西部北斯哥夫州（Pskov）一座機場30日遭到攻擊，受創嚴重。圖為該機場空拍照。（Planet Labs PBC、美聯社）
俄國西部北斯哥夫州（Pskov）一座機場30日遭到攻擊，受創嚴重。圖為該機場空拍照。（Planet Labs PBC、美聯社）

支持烏克蘭的西方國家擔心衝突升級，一直不願交付長程武器。今年5月，英國率先宣布援助射程達250公里的暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個提供基輔長程武器的國家，法國也隨後跟進。

與此同時，烏克蘭也不斷敦促美國提供射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），但據悉拜登政府擔憂此舉可能減損自身戰備，已經婉拒供給烏克蘭使用。

文章來源：Zelenskyy says Ukraine deployed new long-range weapon, hints at Russia raid
文章來源：Ukraine Solved Its NATO Weapons Problem

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