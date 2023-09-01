侯彥西在《成功補習班》角色原型為已故同志紀錄片導演「陳俊志」。（華納兄弟提供）

金鐘視帝藍正龍自編自導青春成長電影《成功補習班》，改編自他的真實青春人生原創故事。電影邀請到侯彥西擔任片中補習班靈魂人物「小志老師」，角色原型其實就是導演藍正龍的恩師陳俊志。片中侯彥西不只在課堂上教學生怎麼使用保險套，更是為了呈現病態妝容，四天都沒吃飯，讓自己臉頰凹陷，體重低於60公斤，太認真努力的準備演出，被導演藍正龍虧說：「認真到我生氣！」而侯彥西生動還原恩師的傳神演技，也讓導演藍正龍看回放時感到一陣鼻酸！

電影《成功補習班》是導演藍正龍為紀念恩師陳俊志而所創作的電影作品。陳俊志是已故同志紀錄片導演，他所執導的電影《美麗少年》是首部在台院線放映的LGBTQ紀錄片。今年Google也特別在首頁徽標上以他的人物為主題塗鴉來紀念致敬。電影的故事背景設定在聯考至上的90年代，當時的性觀念還未成熟開放，片中侯彥西不僅在課堂上教導學生大談戀愛，還宣導使用保險套來保護自己，超時髦前衛的教師個性，令人印象深刻。

除此之外，因為片中需要角色生病憔悴的妝容效果，導演藍正龍原本想說有特化，可以靠化妝技術加強。沒想到侯彥西非常認真，為此還四天沒吃飯，將體重剩下不到60公斤，讓導演藍正龍驚訝：「天啊變皮包骨了！」還因此虧他：「侯彥西是個非常努力跟認真的演員，但認真到我是有點生氣。」而侯彥西生動傳神的演技，讓導演藍正龍都忍不住心酸表示：「最後有幾顆鏡頭，我好像看到我老師的樣子，會默默地覺得心裡頭酸酸的。」