嘉義縣水產業參加今年台灣國際海洋暨漁業產業展，吸引國外買家探詢。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣水產業參加今年台灣國際海洋暨漁業產業展，向海外市場招手。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣沿海水產養殖規模是全台第2，水產物年產量約5.5萬公噸、年產值約45億元，有9家水產業者取得BAP驗證，為台灣鯛、金目鱸、七星鱸、午仔魚、白蝦等水產品質把關，縣府號召業者參加今年台灣國際海洋暨漁業產業展，進軍國際市場。

2023台灣國際海洋暨漁業產業展目前在台北市南港展覽館展出，嘉義縣政府帶著9家BAP驗證的水產業設攤，展現「嘉義優鮮」的地方特色品牌進軍國際的拚勁，吸引國內外潛在買家觀展及洽詢。

縣長翁章梁表示，縣府近年來以「嘉義優鮮」的共同品牌，打造品牌形象及知名度，為地方農漁產品拓展多元通路，提升產值，同時持續輔導養殖漁業取得BAP國際驗證，讓生產及品質與國際接軌，有助進軍國際市場及國內大型通路，是嘉義縣發展漁業的重要戰略一環。

嘉義縣政府農業處表示，嘉義縣是台灣水產品重鎮，沿海牡蠣養殖漁及魚塭年產值約45億元，水產物年產量達5.5萬公噸，規模居全國第2，例如義竹鱸魚、布袋虱目魚、東石蚵、嘉義黃金烏魚子、好美里文蛤、台灣鯛、白蝦都質量俱佳。

嘉縣府農業處表示，取得BAP驗證必須通過食品安全、社會責任、環境保護、動物健康福利、可追溯性等各層面驗證，共有168個稽核項目，取得BAP驗證的9家水產業者，包括1家加工廠、1個魚苗場及7個養殖場，是全國之冠，其他縣市僅有雲林縣1家養殖場取得。

嘉縣府農業處表示，BAP（最佳水產養殖規範Best Aquaculture Practices Certification）國際驗證，對水產品的負責任漁業生產及永續目標要求嚴謹，是全球水產銷路重要指標之一。