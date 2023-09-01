花旗指出，三星電子預備從第4季開始供應，特別優化AI加速器的新一代記憶體產品HBM3。1日，是三星股價自2021年元月以來，漲幅最大的交易日。迄今，同業SK海力士，一直是NVIDIA為AI加速器提供HBM（高頻寬記憶體）的唯一供應業者。

花旗表示，在成功打入NVIDIA的HBM供應鏈之後，預估三星將成為HBM3主要供應商之一。同時，將三星目標價格從11萬韓元，提升至12萬韓元。因為，三星是記憶體以及人工智慧AI運算市場成長的長期受益者。

韓媒1日刊登，在製造的晶片通過美國晶片設計業者最後品質測試後，三星確定供應NVIDIA有關HBM3的這筆訂單。據悉，三星最早將於10月開始供給這些關鍵記憶體晶片。

三星電子雖不願置評，但三星周邊的供應商也同樣狂漲，像是晶片封測公司Hana Micron漲停，且漲幅高達30%，印刷電路板供應商Daeduck Electronics也同步大漲7.4%。

SK海力士在HBM3產品有全球領先地位，專家學者認為，HBM3是需要高頻寬的人工智慧AI的理想選擇。三星也表示，計畫在今年年底左右，推出一款新的HBM晶片。SK海力士股價1日表現不佳，走勢震盪最後下跌1.5%。