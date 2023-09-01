因應海葵颱風及年度大潮，台北市政府交通局宣布，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，自今日16時起陸續實施只出不進。而為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」4小時起，開始拖吊作業。

交通局表示，颱風海葵即將侵台，且適逢年度大潮，因此宣布下午4時起實施疏散水門「只出不進」規範。而為了因應車潮帶來的停車壅塞問題，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費，緊急停車範圍可至停車管理工程處網站查詢。

交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局表示，1日16時起，捷運公司木柵機廠停車場，及台北農產運銷股份有限公司第二果菜批發市場停車場，亦配合開放民眾停車，另本府教育局指定81所學校之停車場則於9月1日17時起開放民眾停車，詳情請查閱各場所管理機關公告。

交通局也提醒民眾，實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，對未自行移車之大型車處新台幣4800元罰鍰、小型車處新台幣2400元罰鍰、機車處新台幣1800元罰鍰。經本府代為拖吊移置堤內之車輛，除罰鍰外需繳納移置費及保管費：小型車移置費900元、保管費100元／半日；機車移置費200元及保管費25元／半日。